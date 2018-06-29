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Суд в Уфе приговорил 13 человек к реальным срокам за наркоторговлю

Происшествия
29 июня, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Их обвиняют в хранении и подготовке к продаже 13 кг наркотиков

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Уфимский районный суд приговорил к реальным срокам заключения 12 жителей Башкирии и одного жителя Томской области за хранение и подготовку к продаже свыше 13 кг наркотиков. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"Суд приговорил фигурантов уголовного дела к лишению свободы на срок от трех до 13 лет в исправительных колониях общего и строгого режимов", - говорится в сообщении.

С сентября 2015 по февраль 2016 года обвиняемые организовали преступную сеть по реализации наркотиков на территории Башкирии путем закладок. Оптовые курьеры получали наркотики весом более 1 кг, фасовали их по разовым дозам и распределяли по тайникам.

В 2016 году осужденные были задержаны сотрудниками Госнаркоконтроля в Уфе и Стерлитамаке. В ходе обысков у задержанных было изъято более 13 кг наркотических веществ.

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