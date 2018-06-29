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"Черные риелторы" получили до 18 лет колонии за похищение и убийство в Уфе

Происшествия
29 июня, 14:48 UTC+3 УФА УФА 29, июня. /ТАСС

По версии следствия, банда также подделывала документы, с помощью которых продавала чужие квартиры, а также оформляла по ним кредиты в банках

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УФА, 29 июня. /ТАСС/. Верховный суд Республики Башкортостан приговорил банду "черных риелторов" к лишению свободы на срок от трех с половиной до 18 лет за убийство, похищение и мошенничество, сообщили в пятницу ТАСС в прокуратуре республики.

По версии следствия, банда похитила собственника двухкомнатной квартиры в Уфе и отобрала его документы. Как отмечает прокуратура, мужчине удалось сбежать из дома, где его держали, но злоумышленники вновь поймали его, вывезли на трассу и убили. Позже один из обвиняемых попытался от его имени продать квартиру, но сотрудник Росреестра приостановил сделку, когда лжевладелец не смог правильно расписаться в документах.

Кроме того, по данным надзорного ведомства, фигуранты дела подделывали документы, с помощью которых продавали чужие квартиры, а также оформляли по ним кредиты в банках.

"Суд приговорил троих основных фигурантов уголовного дела к лишению свободы на срок от трех лет шести месяцев до 18 лет лишения свободы в исправительных колониях общего и строгого режимов. Их сообщники признаны виновными в совершении менее тяжких преступлений и осуждены к условному лишению свободы на срок от трех лет до трех лет трех месяцев и ограничению свободы на восемь месяцев", - сказали в пресс-службе.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными по статьям "Убийство", "Похищение", "Мошенничество и покушение на его совершение" и нескольким другим статьям, отметили в прокуратуре.

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