В Москве арестован подозреваемый в мошенничестве на 77 млн рублей при продаже квартир

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на 77 млн рублей при продаже квартир дольщикам на западе Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, он арестован.

"Подозреваемый заключил пять договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома на 77 млн рублей, не имея в действительности возможности продать им квартиры. Все полученные от потерпевших деньги он похитил, не выполнив обязательства по договорам", - сказал собеседник агентства.

Все случаи хищения произошли еще в 2016 году, однако подозреваемый задержан только в июне этого года. Им оказался 45-летний житель Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").