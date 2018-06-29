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В Москве арестован подозреваемый в мошенничестве на 77 млн рублей при продаже квартир

Происшествия
29 июня, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В отношении 45-летнего жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на 77 млн рублей при продаже квартир дольщикам на западе Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, он арестован.

"Подозреваемый заключил пять договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома на 77 млн рублей, не имея в действительности возможности продать им квартиры. Все полученные от потерпевших деньги он похитил, не выполнив обязательства по договорам", - сказал собеседник агентства.

Все случаи хищения произошли еще в 2016 году, однако подозреваемый задержан только в июне этого года. Им оказался 45-летний житель Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

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