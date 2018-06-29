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"Единая Россия" приостановит членство двух фигурантов дела о медзакупках в Ульяновске

Происшествия
29 июня, 15:16 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 29, июня. /ТАСС

По словам cекретаря регионального отделения партии Анатолия Бакаева, партия и региональные власти ожидают полного и объективного расследования с целью исключения коррупционных факторов

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УЛЬЯНОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Ульяновское региональное отделение партии "Единая Россия" приостановит членство в партии председателя комитета по социальной политике Законодательного собрания Ульяновской области Игоря Тихонова и министра здравоохранения, семьи и социального благополучия региона Рашида Абдуллова. Об этом говорится в пятницу в сообщении регионального отделения партии "Единая Россия".

Ранее источник сообщил ТАСС, что заместитель председателя Ульяновского законодательного собрания Игорь Тихонов, директор компании "Ульяновскфармация" Ольга Кузнецова и ее заместитель Евгений Коган доставлены в Москву для решения вопроса об аресте в рамках дела о хищении средств, выделенных на закупки медицинской техники и лекарственных препаратов. Источник уточнил, что дело ведет центральный аппарат Следственного комитета России, поэтому материалы поступят в Басманный суд Москвы.

"Членство в партии "Единая Россия" Рашида Абдуллова и Игоря Тихонова будет приостановлено. Решение о приостановлении членства будет принято на основании пункта 4.4.6 Устава партии, согласно которому членство в партии лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации возбуждено уголовное дело, должно быть приостановлено", - говорится в сообщении.

В политсовете Ульяновского регионального отделения партии уточнили, что такое решение будет принято 30 июня. По словам cекретаря регионального отделения партии Анатолия Бакаева, партия и региональные власти ожидают полного и объективного расследования с целью исключения коррупционных факторов.

Управление ФСБ по Ульяновской области 28 июня провело обыски в министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия региона. Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин сообщил, что предметом обыска является соблюдением законности деятельности ведомства в сфере закупок. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов после обысков был госпитализирован.

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