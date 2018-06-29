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В аэропорту Домодедово задержан хулиган, сообщивший о бомбе в своем пакете

Происшествия
29 июня, 15:12 дата обновления: 29 июня, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Полиция начала проверку инцидента в московском аэропорту Домодедово, где хулиган сообщил о бомбе в своем пакете. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Подозрительный мужчина ходил по аэропорту Домодедово с пакетом, а когда к нему подошли представители правоохранительных органов, сообщил о якобы находившейся у него в пакете бомбе. Сейчас он доставлен в отдел полиции", - сказала Короткова.

По ее словам, никаких взрывоопасных веществ в вещах мужчины не обнаружено. "Полиция проводит проверку на предмет состава преступления в действиях мужчины, предусмотренного ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Проводятся все необходимые проверочные мероприятия", - сообщила представитель транспортной прокуратуры.

По данным пресс-службы аэропорта, "обслуживание рейсов и пассажиров проходит штатно, все входные группы в аэровокзал работают в обычном режиме".

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