Задержанный в Домодедове хулиган признался, что пошутил о бомбе в своей сумке

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Мужчина, задержанный за сообщение о якобы находившейся в его сумке бомбе, признался, что пошутил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В беседе с полицейскими мужчина признал, что сказанное им было шуткой. Решается вопрос о привлечении гражданина к ответственности, установленной законодательством", - сказал собеседник агентства.

По данным полиции, в пятницу около 14:30 мск в аэропорту Домодедово гражданин при проходе через осмотровую группу в ответ на просьбу сотрудников службы безопасности предъявить к досмотру поясную сумку отказался и сообщил, что в сумке находится взрывное устройство. Мужчина был доставлен в дежурную часть, опасных предметов у него не обнаружено.