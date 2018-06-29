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СК возбудил дело на жителя Ростова за полет на воздушном шаре без сертификата эксплуатанта

Происшествия
29 июня, 16:18 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 29, июня. /ТАСС

По версии следствия, подозреваемый предоставил услугу в виде прогулочного полета на воздушном шаре двум пассажирам на высоте 2800 метров, нарушив требования воздушного законодательства

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело на жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в организации прогулочных полетов на воздушном шаре без сертификата эксплуатанта. Об этом сообщила журналистам помощник руководителя управления Анна Терземан.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления, а также дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого и иные лица, причастные к совершению преступления", - сказала она.

По версии следствия, 5 июня подозреваемый с целью получения выгоды нарушив требования воздушного законодательства, предоставил услугу в виде прогулочного полета на воздушном шаре двум пассажирам на высоте 2800 метров. При этом у него не было разрешения диспетчера на полет и отсутствовал сертификат эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок. За оказанную услугу мужчина получил 20 тыс. рублей.

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