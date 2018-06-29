Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-глава Клина задержан по подозрению в превышении полномочий

Происшествия
29 июня, 16:38 UTC+3

По данным СК, в 2013 году Александр Постригань подписал акт приемки жилого дома, построенного с многочисленными нарушениями

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Бывший глава города Клин Александр Постригань задержан по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Экс-глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. В 2013 году он подписал акт приемки жилого дома, построенного с многочисленными нарушениями, которые в настоящее время могут привести к разрушению здания", - сообщает СК в мессенджере "Там-Там".

Как пояснила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, подозреваемый, подписывая акт ввода в эксплуатацию жилого дома, знал, что на объекте не в полном объеме выполнены необходимые работы и имеется существенное несоответствие дома проектной документации. "Тем не менее построенный дом был сдан в эксплуатацию и в него заселены семьи по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В настоящее время в данном доме уже обнаружены дефекты, которые могут привести к разрушению здания", - пояснила Врадий.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Планируется назначение ряда экспертиз, в том числе строительно-технической и бухгалтерской. Как сообщила Врадий, сейчас следователи проводят обыски. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Слуцкий назвал циничными призывы саммита ЕС по расследованию крушения Boeing MH17
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
Саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости