Экс-глава Клина задержан по подозрению в превышении полномочий

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Бывший глава города Клин Александр Постригань задержан по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Экс-глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. В 2013 году он подписал акт приемки жилого дома, построенного с многочисленными нарушениями, которые в настоящее время могут привести к разрушению здания", - сообщает СК в мессенджере "Там-Там".

Как пояснила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, подозреваемый, подписывая акт ввода в эксплуатацию жилого дома, знал, что на объекте не в полном объеме выполнены необходимые работы и имеется существенное несоответствие дома проектной документации. "Тем не менее построенный дом был сдан в эксплуатацию и в него заселены семьи по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В настоящее время в данном доме уже обнаружены дефекты, которые могут привести к разрушению здания", - пояснила Врадий.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Планируется назначение ряда экспертиз, в том числе строительно-технической и бухгалтерской. Как сообщила Врадий, сейчас следователи проводят обыски. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.