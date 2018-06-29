Предварительные слушания по делу правозащитника Титиева начнутся в Чечне 3 июля

ГРОЗНЫЙ, 29 июня. /ТАСС/. Шалинский городской суд 3 июля приступит к предварительным слушаниям по делу главы чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщил ТАСС в пятницу адвокат правозащитника Петр Заикин.

"Предварительные слушания начнутся 3 июля, в 11 часов. В Шалинском городском суде", - отметил адвокат.

Титиева задержали утром 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, в ходе профилактических мероприятий сотрудники отдела МВД России по Курчалоевскому району остановили для проверки автомобиль, которым управлял Титиев. При досмотре машины полицейские обнаружили пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов.

11 января Шалинский райсуд Чечни арестовал Титиева на два месяца по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере.