Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Предварительные слушания по делу правозащитника Титиева начнутся в Чечне 3 июля

Происшествия
29 июня, 18:08 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 29, июня. /ТАСС

Глава чеченского отделения "Мемориала" Оюб Титиев обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 29 июня. /ТАСС/. Шалинский городской суд 3 июля приступит к предварительным слушаниям по делу главы чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщил ТАСС в пятницу адвокат правозащитника Петр Заикин.

Смотрите также

Евросоюз надеется, что российский правозащитник Титиев будет освобожден

Племянник правозащитника Титиева задержан по подозрению в хранении наркотиков

Кадыров назвал письмо в поддержку правозащитника Титиева попыткой давления на следствие

"Предварительные слушания начнутся 3 июля, в 11 часов. В Шалинском городском суде", - отметил адвокат.

Титиева задержали утром 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, в ходе профилактических мероприятий сотрудники отдела МВД России по Курчалоевскому району остановили для проверки автомобиль, которым управлял Титиев. При досмотре машины полицейские обнаружили пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов.

11 января Шалинский райсуд Чечни арестовал Титиева на два месяца по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Чечня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Слуцкий назвал циничными призывы саммита ЕС по расследованию крушения Boeing MH17
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
Саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости