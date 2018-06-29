Склады на площади более 2 тыс. кв. м горят в Советске Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Крупный пожар действует в городе Советске Калининградской области, на территории бывшего целлюлозно-бумажного комбината горят складские помещения на площади более 2 тыс. кв. м, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального управления МЧС России Алексей Баранов.

"Огнем охвачены более 2 тыс. квадратных метров складских помещений на территории бывшего целлюлозно-бумажного комбината. В борьбе с пожаром задействованы 15 единиц спецтехники, порядка 40 пожарных и спасателей", - сказал он, не уточняя чем заполнены складские помещения, высказав предположение, что это могут быть отходы бумажного производства.

В готовности к тушению пожара находится вертолет Ка-32 МЧС России. Сообщений о пострадавших на пожаре не поступало, отметил Баранов.

Глава администрации Советска Николай Воищев сообщил ТАСС, что угрозы распространения огня на другие объекты города, в том числе на жилые дома, нет. По его словам, огнем охвачен цех по производству бумажных изделий фирмы "Атлас - Маркет".

"Полыхает сильно, огромный цех практически сгорел. И бумажная продукция, и станки сгорели", - отметил Воищев. По его словам, нет и "угрозы экологической безопасности".

Причина пожара пока неизвестна.