Возбуждено дело о хищении субсидии Фонда кино на фильм "ВМаяковский"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Столичная полиция возбудила уголовное дело о хищении 1 млн рублей, которые выделил Фонд кино на съемки фильма "ВМаяковский". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении 1 млн рублей, выделенного в качестве субсидии из федерального бюджета Фондом кино на съемки фильма "Я - поэт Владимир Маяковский", поручителем по которому являлся продюсер Александр Шейн", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, договор с Фондом кино о предоставлении субсидии был заключен до 2 июня 2015 года неустановленными лицами из числа руководителей ООО "Маяковский". Фильм был снят и вышел в прокат осенью 2017 года, однако руководство общества с ограниченной ответственностью не вернуло деньги Фонду кино согласно договору. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Главные роли в фильме исполнили Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Людмила Максакова, Евгений Миронов и Михаил Ефремов.