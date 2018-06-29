Застреливший пятерых сотрудников редакции Capital Gazette действовал в одиночку

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Человек, открывший в четверг стрельбу в городе Аннаполисе (штат Мэриленд) в помещении редакции Capital Gazette, где погибли пятеро сотрудников, действовал в одиночку. Об этом сообщил в пятницу на встрече с журналистами представитель полиции штата Мэриленд Тимоти Алтомаре. Трансляцию пресс-конференции вела телекомпания CNN.

"С помощью системы распознавания лиц мы выяснили личность стрелявшего, - отметил он. - Я не буду называть вам его имени. Другого подозреваемого у нас нет. Нет и информации о том, что к этому инциденту мог быть причастен кто-то еще". Он подчеркнул, что подозреваемый не идет на сотрудничество со следствием. Он уточнил. что преступник стрелял из дробовика, легально приобретенного около года назад.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что стрелявший - 38-летний Джеррод Уоррен Рамос. В пятницу утром в федеральном суде Аннаполиса ему были предъявлены обвинения в убийстве пяти человек. По данным информационного агентства Associated Press, Рамос уже на протяжении длительного времени выступал с угрозами в отношении журналистов в связи с публикацией в газете информации о его уголовном прошлом.

Как сообщили на встрече с журналистами представители полиции штата Мэриленд, к месту трагедии в Аннаполисе в четверг были стянуты в общей сложности около 300 сотрудников правоохранительных органов, в том числе агенты ФБР и Секретной службы США.

Согласно данным базирующегося в Нью-Йорке Комитета защиты журналистов, до трагедии в Аннаполисе в США за последние 26 лет были убиты семь журналистов.