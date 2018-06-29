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Три человека погибли в ДТП в Карачаево-Черкесии

Происшествия
29 июня, 20:16 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 29, июня. /ТАСС

Еще двое пострадали

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ЧЕРКЕССК, 29 июня. /ТАСС/. Три человека погибли, еще двое, включая подростка, пострадали в результате аварии в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе минздрава республики.

"Трое погибли, двое в больнице. 15-летний подросток в реанимации, жизнь второго пострадавшего, по предварительным данным, вне опасности", - сказал собеседник.

По данным МЧС региона, 29 июня в 15:39 поступило сообщение о ДТП в Малокарачаевском районе на 52 км дороги "Пятигорск - Усть-Джегута", там произошло столкновение двух автомобилей "ВАЗ-2110" и Hyundai Accent.

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