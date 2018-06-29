Более 100 человек привлечены к тушению многоквартирного дома в Сочи

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Четырехэтажный дом горит в Адлерском районе Сочи, к его тушению привлечены 113 человек, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 18:18 мск 29 июня на пульт "01" сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании мансардного этажа в многоквартирном жилом доме. <...> В 19:45 пожар локализован, тушение продолжается. К ликвидации последствий привлечены 113 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России - 82 человека и 23 единицы техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что горит четырехэтажный дом по улице Гастелло. Жильцы эвакуированы, для них подготовлен пункт временного размещения в пансионате "Известие". По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.