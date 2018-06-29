Площадь пожара в Советске Калининградской области выросла почти до 3,5 тыс. кв. м

КАЛИНИНГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Общая площадь пожара в городе Советске Калининградской области на территории бывшего целлюлозно-бумажного комбината, возникшего в пятницу в районе 15:00 мск, составляет уже почти 3,5 тыс. кв. м, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по региону Алексей Баранов.

"По уточненным данным, площадь пожара составляет на 20:00 мск более 3 тыс. кв. м на открытой площадке территории бывшего ЦБК, где складированы остатки производства, плюс 315 кв. м - само здание цеха, которое также охвачено огнем", - сказал собеседник агентства.

По словам Баранова, группировка пожарных и спасателей увеличена до 88 человек. Кроме того, задействованы вертолет Ка-32 МЧС и пожарный поезд, который прибыл из соседнего Черняховска и ведет тушение огня.

Глава администрации Советска Николай Воищев сообщил ТАСС, что угрозы распространения огня на другие объекты города, в том числе на жилые дома, нет.

Сведений о пострадавших при пожаре не поступало. Причины возгорания пока не установлены.