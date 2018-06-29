Открытое горение в многоквартирном доме в Сочи ликвидировано

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Открытое горение в четырехэтажном жилом доме в Адлерском районе Сочи ликвидировано, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в 18:18 мск 29 июня на пульт "01" Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании мансардного этажа в многоквартирном жилом доме.

"В 19:45 мск пожар локализован. В 19:59 ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации последствий привлекается 130 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС России - 95 человек и 27 единиц техники.

Возгорание произошло в доме по улице Гастелло. Жильцы эвакуированы, для них подготовлен пункт временного размещения в пансионате "Известия". По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, в доме повреждены четыре квартиры. Дежурный диспетчер аварийной службы горгаза сообщил ТАСС, что дом отключен от газа.