Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожар в жилом доме в Сочи ликвидирован

Происшествия
29 июня, 22:06 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 29, июня. /ТАСС

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Пожар в четырехэтажном жилом доме в Адлерском районе Сочи ликвидирован, сообщили ТАСС в пятницу пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в 18:18 мск 29 июня на пульт "01" сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании мансардного этажа в многоквартирном жилом доме.

"Пожар в многоквартирном жилом доме ликвидирован", - уточнили в пресс-службе.

Как передает корреспондент ТАСС с места происшествия, в настоящее время около дома находятся несколько десятков человек, в том числе эвакуированные жильцы. Людей, живущих на первом и втором этажах дома, запустили за вещами, ведется запись погорельцев, которые нуждаются в жилье.

Возгорание произошло в доме по улице Гастелло. Жильцы эвакуированы, для них подготовлен пункт временного размещения в пансионате "Известие". По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, в доме повреждены четыре квартиры. Дежурный диспетчер аварийной службы Горгаза сообщил ТАСС, что дом отключен от газоснабжения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
"Натали-Турс" отменяет несколько чартеров из-за низких финансовых показателей
4
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
5
Почему банк может заблокировать вашу карту
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости