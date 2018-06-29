Пожар в жилом доме в Сочи ликвидирован

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Пожар в четырехэтажном жилом доме в Адлерском районе Сочи ликвидирован, сообщили ТАСС в пятницу пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в 18:18 мск 29 июня на пульт "01" сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании мансардного этажа в многоквартирном жилом доме.

"Пожар в многоквартирном жилом доме ликвидирован", - уточнили в пресс-службе.

Как передает корреспондент ТАСС с места происшествия, в настоящее время около дома находятся несколько десятков человек, в том числе эвакуированные жильцы. Людей, живущих на первом и втором этажах дома, запустили за вещами, ведется запись погорельцев, которые нуждаются в жилье.

Возгорание произошло в доме по улице Гастелло. Жильцы эвакуированы, для них подготовлен пункт временного размещения в пансионате "Известие". По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, в доме повреждены четыре квартиры. Дежурный диспетчер аварийной службы Горгаза сообщил ТАСС, что дом отключен от газоснабжения.