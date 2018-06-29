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Пожар в Советске Калининградской области на площади 3,5 тыс. кв. м локализован

Происшествия
29 июня, 22:32 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 29, июня. /ТАСС

Пострадавших при пожаре нет

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КАЛИНИНГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Пожар в городе Советске Калининградской области на территории бывшего целлюлозно-бумажного комбината площадью 3,5 тыс кв. м, локализован, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по региону Алексей Баранов.

"Пожар на открытой площадке территории бывшего ЦБК, где складированы макулатура и другие отходы бумажного производства действующего цеха, а также в самом здании цеха локализован, идет проливка возможных мелких очагов возгорания", - сказал он, отметив, что общая площадь территории, которая была охвачена огнем, составила порядка 3,5 тыс. кв. метров.

Как сообщалось ранее, в тушении пожара задействовали 88 человек, 28 единиц различной техники. Был также привлечен вертолет Ка-32 МЧС РФ, который совершил 28 вылетов, сбрасывая с воздуха воду в очаги возгорания. Из соседнего Черняховска прибыл пожарный поезд, который в настоящее время продолжает работать на объекте.

Пострадавших при пожаре нет, угрозы населению и объектам города не существует, подчеркнул Баранов.

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