Спасатели ищут туриста, упавшего в реку Баксан в Эльбрусском районе КБР

НАЛЬЧИК, 30 июня. /ТАСС/. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России ведут поиски туриста, упавшего в реку Баксан в районе села Байдаево в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба ведомства.

"В 06:25 часов в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в районе села Байдаево в реку Баксан упал турист, предположительно, из Московской области, Чибизов Виктор Александрович 1962 года рождения", - говорится в сообщении.

"Поиски продолжаются, работают 26 человек и четыре единицы тенхники", - сказал ТАСС замначальника ЭВПСО Альберт Хаджиев.