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На Украине из-за непогоды остались без электроэнергии 384 населенных пункта

Происшествия
30 июня, 10:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, июня. /ТАСС

Сообщается, что 30 июня в южных, центральных и восточных областях Украины ожидаются град и шквалы

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КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер стали причиной отключения от электроснабжения 384 населенных пунктов в 10 областях Украины. Об этом сообщила в субботу Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"29-30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 384 населенных пункта в 10 областях", - говорится в сообщении.

Интенсивные осадки и порывы ветра также стали причиной подтопления и повреждения объектов жилой и социальной сферы в Днепропетровской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Пресс-служба ГСЧС сообщила, что 30 июня в южных, центральных и восточных областях Украины ожидаются град и шквалы, в западных и северных областях - местами сильные дожди.

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