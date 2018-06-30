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Теплоход с 55 пассажирами сел на мель на реке Лена в Якутии

Происшествия
30 июня, 10:37 дата обновления: 30 июня, 11:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

На место происшествия выехала следственная группа

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ТАСС, 30 июня. Теплоход, следовавший по маршруту Сангар - Якутск, сел на мель на реке Лена в Якутии. Об этом сообщило Восточно-Сибирское следственное управление СК РФ на транспорте.

Инцидент произошел днем в субботу. "Вблизи поселка Маймага Намского района Республики Саха (Якутия) следовавший по реке Лена по маршруту Сангар - Якутск теплоход "Ракета-269", принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью "Пассажирское райуправление", сел на мель, не дойдя до Якутска 130 км. На его борту находились 55 пассажиров и четыре члена экипажа", - говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка, на место происшествия выехала следственная группа.

По предварительным данным, два человека получили ушибы.

Сейчас теплоход снят с мели проходившим мимо судном, течи в корпусе нет.

Как сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС, за пассажирами теплохода из Якутска прибыло другое судно, они пересели и отправляются по своему маршруту. По данным главка, на борту теплохода в числе пассажиров находились девять детей.

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