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Легкомоторный самолет перевернулся при посадке на аэродроме в Красноярском крае

Происшествия
30 июня, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В результате ЧП пострадал пилот

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ТАСС, 30 июня. Легкомоторный двухместный самолет А-22 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и перевернулся при посадке на аэродроме Долгий Мост в Красноярском крае. Как сообщили в субботу ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Абанского района Красноярского края, в результате пострадал пилот.

"Самолет А-22 заходил на посадку, во время которой у него надломилась передняя стойка шасси, и он перевернулся на крышу. В салоне находился один пилот, у него рваная рана головы. Медпомощь ему оказали, госпитализация не потребовалось", - сказал дежурный ЕДДС.

По его словам, самолет был задействован в мониторинге лесопожарной обстановки. Аэродром продолжает работать в штатном режиме.

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