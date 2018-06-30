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Два человека погибли при столкновении легковой машины с автобусом в Сочи

Происшествия
30 июня, 13:48 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 30, июня. /ТАСС

Еще одного пострадавшего доставили в больницу

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СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автомобиля и автобуса в Сочи в субботу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, автомобиль такси Renault Logan в нарушение правил дорожного движения допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автобусом <…> В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. Еще один пассажир получил травмы и был доставлен больницу", - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас жизни пассажира ничего не угрожает, ему оказывается вся необходимая помощь.

"Установлено, что автобус передвигался без пассажиров, водитель не пострадал. В салоне Renault Logan находились три человека: водитель - гражданин России, пассажиры - граждане Индии", - отметили в полиции.

Авария произошла на автодороге "Адлер - Красная Поляна" около 06:50 мск. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа полиции. Проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

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