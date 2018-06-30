На Кубани закрыли детский лагерь из-за загрязнения питьевой воды

КРАСНОДАР, 30 июня. /ТАСС/. Детский лагерь в Краснодарском крае закрыт из-за загрязнения питьевой воды, сообщается в субботу на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"По результатам лабораторных исследований, выполненных аккредитованной лабораторий ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", выявлено микробное загрязнение проб питьевой воды из разводящей сети лагеря ЗАО УДОЛ "Энергетик". Управлением составлен протокол о приостановлении деятельности ЗАО УДОЛ "Энергетик", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нарушение выявлено в ходе проверки лагеря специалистами Роспотребнадзора. Ситуация находится на контроле ведомства.