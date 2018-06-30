Шесть пассажиров севшего на мель на реке Лена теплохода госпитализированы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Шесть пассажиров теплохода, севшего на мель на реке Лена в Якутии, были доставлены в лечебные учреждения. Среди пострадавших - один ребенок, сообщили в субботу в министерстве здравоохранения республики.

"В результате ЧП на реке Лена госпитализированы шесть пострадавших, в том числе ребенок трех лет: прибывшая на место происшествия в Намском районе бригада Республиканского Центра медицины катастроф госпитализировала троих пациентов в Намскую ЦРБ. После осмотра один из пострадавших был перенаправлен в Республиканскую больницу №2 - Центр экстренной медицинской помощи, двое пострадавших оставлены под наблюдением врачей Намской ЦРБ", - говорится в сообщении.

"В Якутске по самостоятельному обращению бригадой скорой медицинской помощи в Республиканскую больницу №2 были доставлены трое пострадавших, двое из них впоследствии отказались от медицинской помощи. Пациентов, находящихся в тяжелом состоянии нет", - отметили в министерстве.

По данным регионального министерства здравоохранения, пострадавшие - с переломами и ушибленными ранами.

Ранее в Восточно-Сибирском следственном управлении СК РФ на транспорте сообщили, что инцидент произошел днем в субботу. Вблизи поселка Маймага Намского района Республики Саха (Якутия) следовавший по реке Лена по маршруту Сангар - Якутск теплоход "Ракета-269", принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью "Пассажирское райуправление", сел на мель, не дойдя до Якутска 130 км. На его борту находились 55 пассажиров и четыре члена экипажа. По факту ЧП проводится доследственная проверка.

Сейчас теплоход снят с мели проходившим мимо судном, течи в корпусе нет. В региональном ГУ МЧС ранее также сообщили ТАСС, что за пассажирами теплохода из Якутска прибыло другое судно, они пересели и отправляются по своему маршруту.