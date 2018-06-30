Наехавший на людей водитель внедорожника в Свердловской области заключен под стражу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в отношении водителя внедорожника, наехавшего 24 июня на людей в городе Полевской в Свердловской области, в виде заключения под стражу до 25 августа. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Продолжается расследование уголовного дела по обвинению жителя города Полевской в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, а также в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. С учетом тяжести предъявленного обвинения органы СКР обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного водителя внедорожника меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, изучив представленные материалы, ходатайство удовлетворил, избрав в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 августа включительно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 24 июня во дворе одного из домов в городе Полевской. В результате наезда автомобиля на группу людей в больницу с места ДТП были доставлены две женщины.