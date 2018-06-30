Спасатели приостановили поиски свалившего в реку туриста в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 30 июня. /ТАСС/. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России из-за поднятия уровня воды приостановили поиски туриста, упавшего в реку Баксан в районе села Байдаево в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Поиски продолжатся утром, сообщил ТАСС замначальника ЭВПСО Альберт Хаджиев.

"Мы приостановили поиски, потому что в реке поднялась вода. Завтра утром, когда уровень воды станет ниже, в 4 часа мы продолжим поиски", - сказал Хаджиев.

Ранее сообщалось, что в 06:25 мск 30 июня в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в районе села Байдаево в реку Баксан упал турист, предположительно из Московской области, Чибизов Виктор Александрович 1962 года рождения. В поиске пропавшего принимают участие 26 спасателей ЭВПСО и 4 единицы техники.