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Полицейские задержали подозреваемого в нападении на преподавателя МГТУ им. Баумана

Происшествия
30 июня, 21:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Пострадавший находится в больнице

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на преподавателя Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.

Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного главка МВД, накануне в дежурную часть поступила информация о ножевом ранении мужчины, прибывшие сотрудники правоохранительных органов нашли пострадавшего, которым оказался преподаватель одного из столичных вузов. Он был госпитализирован.

"По факту причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 ("Умышленное применение тяжкого вреда здоровью") УК РФ. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на преподавателя МГТУ имени Баумана в Москве в здании вуза напал мужчина и ранил его ножом.

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