Крупный пожар ликвидирован в Советске Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 30 июня. /ТАСС/. Пожар, возникший в минувшую пятницу в городе Советске Калининградской области на территории бывшего целлюлозно-бумажного комбината, полностью ликвидирован в субботу. Для тушения потребовалось 30 часов беспрерывной работы, пострадавших нет, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по региону Алексей Баранов.

"Пожарно-спасательные подразделения МЧС России в 21:00 местного времени (22:00 мск) ликвидировали пожар на территории цеха по производству бумажных изделий и на открытой складской площадке бывшего целлюлозно-бумажного комбината в Заводском переулке города Советска", - сказал он. Высокопрофессиональные действия специалистов не допустили распространения огня на прилегающие объекты.

По данным Баранова, "для полной ликвидации пожара на площади 3, 5 тыс. кв. метров, который начался около 15:00 мск. 29 июня, потребовалось 30 часов. В пиковые часы пожара было привлечено 113 пожарных и спасателей и 33 единицы техники".

Кроме того, отметил представитель МЧС, экипаж вертолета Ка-32, оборудованный выносным сливным устройством, произвел с воздуха 28 сбросов воды на очаги огня. Для локализации пожара также был задействован пожарный поезд из города Черняховска.

"Пострадавших при пожаре нет, причины возгорания и нанесенный огнем материальный ущерб устанавливаются", - сообщил Баранов.