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Более 70 пожаров на площади почти 8,9 тыс. га за сутки потушили в лесах регионов России

Происшествия
1 июля, 4:30 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 1, июля. /ТАСС

Самые сильные очаги были зарегистрированы в Красноярском крае, где огнем было охвачено почти 18,3 тыс. га леса

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ХАБАРОВСК, 1 июля. /ТАСС/. Лесопожарные формирования потушили за сутки контролируемые возгорания в лесах регионов России на общей площади почти 8,9 тыс. га. По данным на утро, в регионах действовало свыше 140 пожаров на площади более 34,2 тыс. га, сообщает в воскресенье пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30 июня в России лесопожарными силами ликвидировано 72 лесных пожара на площади 8 884 га. На 00:00 мск [07:00 хбр] 1 июля на территории РФ действовал 141 лесной пожар на площади 34 209 га, по которому проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Самые сильные очаги, по данным на утро, отмечались в Красноярском крае, огнем в регионе было охвачено почти 18,3 тыс. га леса. Около 13 тыс. га горело в Иркутской области, около 1 тыс. га - в Республике Тыва, 425 га - в Якутии, 162 га - на Камчатке, 101 га - в Магаданской области. На сравнительно небольших площадях были зарегистрированы возгорания  в Коми, Бурятии, Ямало-Ненецком АО, в Ростовской области и в Пермском крае. Несколько пожаров отмечалось также на землях заповедников, в частности в "Тунгусском" в Красноярском крае на площади свыше 1 тыс. га, и в Тункинском национальном парке на площади 12 га. По данным Авиалесоохраны, сутками ранее в регионах действовало 117 лесных пожаров на площади около 30,9 тыс. га. В отдаленных и труднодоступных местностях было зарегистрировано 223 лесных пожара, пройденная огнем площадь составила 424,7 тыс. га. В основном горели Якутия и Красноярский край. Эти пожары не тушатся, поскольку затраты на их ликвидацию превышают прогнозируемый вред. Возгорания не угрожают поселениям или объектам экономики.

В настоящее время на тушении пожаров в регионах работают свыше 2,8 тыс. человек, задействовано 474 единицы техники, на авиационном мониторинге и тушении - 107 воздушных судов. В нескольких регионах к тушению привлечены также парашютисты-десантники в количестве 240 человек.

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Коми Тыва Якутия Бурятия Пермский край Камчатский край Иркутская область Красноярский край Ростовская область Магаданская область Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России Ямало-Ненецкий автономный округ
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