Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Двое мужчин утонули в реке в Забайкалье

Происшествия
1 июля, 6:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

По данным регионального управления СК, инцидент произошел 30 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 июля. Двое мужчин утонули в реке Ингода в Забайкальском крае, по факту происшествия ведется проверка. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"30 июня 2018 года около 18 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о двух мужчинах, утонувших в реке Ингода в районе поселка Атамановка. По данному факту... назначена доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел в месте слияния рек Ингода и Никишиха. "33-летний мужчина купался в реке и начал тонуть. Его бросился спасать 27-летний мужчина, отдыхавший в другой компании неподалеку. В результате утонули оба", - пояснили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Забайкальский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
5
"Пакет Яровой" обязал операторов связи и интернет-компании хранить переписку пользователей
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости