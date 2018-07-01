Двое мужчин утонули в реке в Забайкалье

ТАСС, 1 июля. Двое мужчин утонули в реке Ингода в Забайкальском крае, по факту происшествия ведется проверка. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"30 июня 2018 года около 18 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о двух мужчинах, утонувших в реке Ингода в районе поселка Атамановка. По данному факту... назначена доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел в месте слияния рек Ингода и Никишиха. "33-летний мужчина купался в реке и начал тонуть. Его бросился спасать 27-летний мужчина, отдыхавший в другой компании неподалеку. В результате утонули оба", - пояснили в пресс-службе.