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AP: в Пуэрто-Рико вертолет упал на пляж

Происшествия
1 июля, 6:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, июля. /ТАСС

Агентство сообщает об одном погибшем и трех пострадавших

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НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Вертолет упал в субботу на пляж в северо-восточной части ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико, погиб один человек, трое пострадали. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Катастрофа произошла недалеко от города Рио-Гранде, к западу от Сан-Хуана, который является административным центром Пуэрто-Рико. Упал частный вертолет JetRanger, находившиеся на земле люди не пострадали.

Причина произошедшего пока неизвестна. Федеральное авиационное управление США начало расследование.

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