Режим ЧС ввели в Брюховецком районе Кубани

КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Брюховецком районе Краснодарского края, который пострадал накануне из-за сильного града и ветра. Об этом ТАСС сообщил глава района Владимир Мусатов.

"У нас уже введен в режим чрезвычайной ситуации", - сказал он. По его словам, из-за разгула стихии в нескольких населенных пунктах района, в том числе в станице Батуринской, было нарушено энергоснабжение, сейчас без света остаются около 2,5 тыс. жителей района. "Мы планируем, что до конца дня энергоснабжение будет полностью восстановлено", - отметил он.

По предварительным данным, из-за града пострадали крыши 14 домов, сейчас созданная спецкомиссия оценивает ущерб, отметил Мусатов. Он заверил, что власти окажут финансовую помощь жителям пострадавших от града домов.

Кроме того, собеседник агентства сообщил, что из-за удара стихии пострадала часть урожая зерновых. "Агрономы сегодня выйдут в поля, будут описывать ущерб", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в субботу в некоторых районах Кубани, в частности, Тимашевском, Брюховецком, Кореновском и Павловском, прошел сильный град, некоторые градины были размером с кулак. В пострадавших населенных пунктах стихией повреждены дома - например, в станице Новокорсунская Тимашевского района пострадало 80% домовладений. Как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, оперативные службы Краснодарского края переведены в усиленный режим работы, создан специальный региональный штаб.

Источники в экстренных службах региона сообщили ТАСС, что власти ввели режим чрезвычайной ситуации также в Тимашевском и Павловском районах. ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Восстановительные работы

По данным местной администрации, в Кореновском районе произошли небольшие энергоаварии, без света остаются 300 человек. Энергоснабжение планируется восстановить к обеду.

В Тимашевском районе работает комиссия, создано 18 рабочих групп, которые обходят жилые дома, оценивают ущерб. "В пострадавшем от града Новокорсунском сельском поселении сейчас находятся работники всех сельских администраций, главы всех сельских поселений, депутатский корпус. Все по тревоге подняты, все знают что делать, Крымск многому научил", - сообщила ТАСС представитель администрации Тимашевского района.

В администрации организован штаб. В 1,8 тыс. жилых домов нет света, электрики делают все возможное, чтобы восстановить энергоснабжение как можно скорее. Пока электричество подключили только к местной больнице.