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Более 130 населенных пунктов на Украине остались без электричества из-за грозы

Происшествия
1 июля, 10:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, июля. /ТАСС

Также из-за осадков и порывов ветра были подтоплены и повреждены объекты жилой и социальной сферы в некоторых областях страны

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КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Более 130 населенных пунктов в четырех областях Украины остались без электроснабжения из-за сложных погодных условий. Об этом в воскресенье сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) и срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 136 населенных пунктов в четырех областях - в Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Луганской", - отметили в ведомстве.

Кроме того, по данным ГСЧС, из-за интенсивных осадков и порывов ветра подтоплены и повреждены объекты жилой и социальной сферы в пяти областях. В частности, в восьми районах Ивано-Франковской области подтоплено 190 частных жилых домов, 1324 приусадебных участка, повреждены 8 автомобильных мостов и один пешеходный, разрушены 5 автомобильных дорог местного значения. В Днепропетровской области повреждены крыши девяти жилых домов, здание детского лагеря и школы, повалены около 150 деревьев.

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