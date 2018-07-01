В Москве неизвестный удерживает работника магазина "Дикси"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции принимают меры к задержанию мужчины, который удерживает в магазине "Дикси" на Большой Академической улице в Москве его работника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

В полицию поступило сообщение, что в помещении одного из магазинов на Большой Академический улице мужчина незаконно удерживает работника торговой организации.

"Полицией и Росгвардией принимаются меры по задержанию указанного гражданина", - сообщили в ГУ МВД.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники ведомства оцепили магазин.

По его словам, в службу скорой помощи поступила информация об одном возможном пострадавшем. На месте ЧП также находятся сотрудники Следственного комитета.

Корреспондент ТАСС сообщил, что в связи с инцидентом полиция ограничила движение на участке Большой Академической улицы напротив магазина.

Движение ограничено на участке на протяжении квартала, где находится магазин, проезд разрешен только общественному и спецтранспорту. Проход по тротуару также запрещен.