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ABC: в США неизвестный напал с ножом на мигрантов

Происшествия
1 июля, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Сообщается о девяти пострадавших

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ТАСС, 1 июля. По меньшей мере девять мигрантов пострадали в результате нападения в субботу вечером неизвестного с ножом в городе Бойсе (административный центр штата Айдахо). Об этом сообщил местный филиал телеканала ABC.

По его информации, мужчина, вооруженный ножом, ворвался в дом, где проживали мигранты. Как сообщил представитель полиции, пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

Нападавший задержан, его мотивы устанавливает полиция.

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