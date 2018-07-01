ABC: в США неизвестный напал с ножом на мигрантов

ТАСС, 1 июля. По меньшей мере девять мигрантов пострадали в результате нападения в субботу вечером неизвестного с ножом в городе Бойсе (административный центр штата Айдахо). Об этом сообщил местный филиал телеканала ABC.

По его информации, мужчина, вооруженный ножом, ворвался в дом, где проживали мигранты. Как сообщил представитель полиции, пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

Нападавший задержан, его мотивы устанавливает полиция.

Officers located 9 victims. Victims include members of the refugee community. Officers are still investigating why the suspect targeted these individuals. — Boise PD (@BoisePD) 1 July 2018