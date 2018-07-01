Заключенные сбежали из колонии в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 1 июля. /ТАСС/. Трое заключенных сбежали из колонии-поселения в Красноярском крае. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба регионального главка ФСИН.

"30 июня на участке колонии поселения ИК-16, расположенном в поселке Миндерла Сухобузимского района, во время вечерней проверки обнаружено отсутствие троих осужденных", - говорится в сообщении.

Двое заключенных были осуждены на пять лет лишения свободы за угон, один на четыре года за кражу. За информацию об их место нахождении объявлено вознаграждение в размере 30 тыс. рублей.