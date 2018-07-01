В ФРГ автобус с детьми столкнулся с автомобилем скорой помощи

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Туристический автобус столкнулся в субботу вечером с машиной скорой помощи на севере ФРГ, пострадали 46 человек, в основном дети и подростки. Об этом сообщила в воскресенье местная полиция.

Инцидент произошел недалеко от города Любек (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Автобус, в котором находились 42 ребенка, находился на пути в летний лагерь.

По предварительным данным, машина скорой помощи ехала на вызов. В результате столкновения она перевернулась и вылетела в кювет.