Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ФРГ автобус с детьми столкнулся с автомобилем скорой помощи

Происшествия
1 июля, 12:42 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 1, июля. /ТАСС

В результате инцидента пострадали 46 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Jens Meyer, архив

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Туристический автобус столкнулся в субботу вечером с машиной скорой помощи на севере ФРГ, пострадали 46 человек, в основном дети и подростки. Об этом сообщила в воскресенье местная полиция.

Инцидент произошел недалеко от города Любек (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Автобус, в котором находились 42 ребенка, находился на пути в летний лагерь.

По предварительным данным, машина скорой помощи ехала на вызов. В результате столкновения она перевернулась и вылетела в кювет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве неизвестный удерживает работника магазина "Дикси"
2
Английский фанат заявил, что британским СМИ должно быть стыдно за пропаганду против России
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости