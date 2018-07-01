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СМИ: в Грузии перевернулся автобус с туристами

Происшествия
1 июля, 13:50 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 1, июля. /ТАСС

Сообщается, что пострадали 10 граждан Белоруссии

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ТБИЛИСИ, 1 июля. /ТАСС/. Десять граждан Белоруссии пострадали в результате ДТП в воскресенье с участием туристического автобуса на востоке Грузии. Об этом сообщила тбилисская телекомпания Imedi.

По ее данным, автобус, в котором находились 27 человек, направлялся из Тбилиси в Телави. На трассе в районе перевала Гомбори машина перевернулась.

Пострадавшие госпитализированы.

Ранее в некоторых грузинских СМИ появилась информация о том, что в этом ДТП пострадали граждане РФ, однако в действующей при посольстве Швейцарии Секции интересов РФ в Грузии ТАСС сообщили, что на данный момент к ним "не поступала какая-то информация о том, что среди пострадавших есть граждане РФ".

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