СМИ: во Франции грабитель сбежал из тюрьмы с помощью вертолета

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Грабитель Редуан Фаид сбежал из тюрьмы в департаменте Сена и Марна (Франция), где он отбывал 25-летний срок заключения. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM со ссылкой на источники.

Злоумышленник совершил побег с помощью нескольких пособников. Для бегства он воспользовался вертолетом.

В 2010 году Редуан Фаид совершил нападение на фургон инкассаторов, в перестрелке погибла служащая муниципальной полиции. Фаид был арестован, однако спустя три года ему удалось бежать из тюрьмы, захватив пятерых заложников. Тогда для побега он использовал взрывчатку. Покинув тюрьму в поджидавшей его машине, преступник скрывался от правоохранительных органов в течение 46 дней.

В апреле 2018 парижский суд по совокупности совершенных им преступлений приговорил Редуана Фаида к 25 годам лишения свободы.