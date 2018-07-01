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СМИ: во Франции грабитель сбежал из тюрьмы с помощью вертолета

Происшествия
1 июля, 13:54 дата обновления: 1 июля, 14:08 UTC+3

В 2013 году Редуан Фаид уже сбегал из тюрьмы, тогда он скрывался от правоохранительных органов в течение 46 дней

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© EPA/Christophe Petit Tesson, архив

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Грабитель Редуан Фаид сбежал из тюрьмы в департаменте Сена и Марна (Франция), где он отбывал 25-летний срок заключения. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM со ссылкой на источники.

Злоумышленник совершил побег с помощью нескольких пособников. Для бегства он воспользовался вертолетом.

В 2010 году Редуан Фаид совершил нападение на фургон инкассаторов, в перестрелке погибла служащая муниципальной полиции. Фаид был арестован, однако спустя три года ему удалось бежать из тюрьмы, захватив пятерых заложников. Тогда для побега он использовал взрывчатку. Покинув тюрьму в поджидавшей его машине, преступник скрывался от правоохранительных органов в течение 46 дней.

В апреле 2018 парижский суд по совокупности совершенных им преступлений приговорил Редуана Фаида к 25 годам лишения свободы.

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