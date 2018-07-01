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Полиция задержала мужчину, удерживавшего работницу магазина "Дикси" в Москве

Происшествия
1 июля, 14:06 дата обновления: 1 июля, 14:46 UTC+3

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии освободили женщину

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, который удерживал работницу магазина "Дикси" на Большой Академической улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В результате принятых мер полицейскими совместно с Росгвардией задержан гражданин, незаконно удерживавший девушку в одном из магазинов на Большой Академический улице. В результате его противоправных деяний она получила незначительные травмы, ей оказывается необходимая помощь. С задержанным проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства.

По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Очевидцы происшествия рассказали корреспонденту ТАСС, что этот инцидент имеет основной бытовой конфликт. "Мужчина находился в состоянии опьянения, схватил женщину и начал требовать деньги", - сказал собеседник агентства. Работники магазина рассказали ТАСС, что успели нажать на кнопку тревоги, а через несколько минут на место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

В общей сложности спецоперация по освобождению работницы "Дикси" заняла около трех часов. Других пострадавших нет.

В пресс-службе Главного управления МВД по Москве ранее сообщили ТАСС, что в полицию поступило сообщение, о том, что в помещении одного из магазинов на Большой Академический улице мужчина незаконно удерживает работника торговой организации. Полицией и Росгвардией принимаются меры по задержанию указанного гражданина, отметили в ГУ МВД.

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