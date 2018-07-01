Удерживавший работницу "Дикси" мужчина объяснил причину своего поступка

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Мужчина, удерживавший работницу "Дикси" в Москве, признался, что сделал это из-за потерянных им документов. Видео его допроса опубликовано в YouTube-канале Следственного комитета РФ.

На видео он рассказывает, что потерял сумку с документами и деньгами, когда убегал от молодых людей, принявших его за наркомана. По его словам, молодые люди стали его преследовать и загнали в лесопарк. Убегая от них, он забежал в магазин, хотел, чтобы с возвращением его документов разбирались сотрудники ФСБ. Отвечая на вопрос, понимает ли он, что совершил, задержанный ответил: "Конечно, понимаю".

Мужчина также признал, что страдает алкогольной зависимостью, он рассказал, что пытался бросить пить и утроиться на работу. При этом, по его словам, он никогда не принимал наркотики.

Ранее представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что задержанный за нападение на женщину в магазине был ранее судим за имущественные преступления. В момент нападения мужчина, по предварительным данным, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ ("Захват заложника").

Сейчас с задержанным работают следователи СК России, проводится также опрос очевидцев ЧП, выясняются все обстоятельства. Пострадавшая женщина госпитализирована. Ранее очевидцы сообщили ТАСС, что мужчина находился в состоянии опьянения, схватил женщину, начал требовать деньги. Работники магазина рассказали, что успели нажать на кнопку тревоги, через несколько минут на место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

В общей сложности эта спецоперация заняла около трех часов.