СМИ: в Торонто в результате стрельбы погибли два человека

ОТТАВА, 1 июля. /ТАСС/. Два человека скончались от огнестрельных ранений в результате стрельбы в центральной части Торонто. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

По данным полиции, инцидент произошел в субботу вечером на пересечении оживленных улиц Куин и Питер, где расположены бары, рестораны и магазины. Предположительно, стрельбу открыли двое неизвестных, которые позже скрылись с места преступления на автомобиле. В результате три человека - двое мужчин и одна женщина - получили серьезные ранения. Как уточнили в полиции города, один из мужчин скончался в больнице в субботу, второй умер утром в воскресенье.

Личности погибших устанавливаются. Полиция разыскивает преступников, а также выясняет, кто мог быть их целями и не стали ли жертвами случайные прохожие.