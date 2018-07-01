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СМИ: в Торонто в результате стрельбы погибли два человека

Происшествия
1 июля, 16:39 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 1, июля. /ТАСС

По предварительным данным, огонь открыли двое неизвестных, позже скрывшихся на автомобиле

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ОТТАВА, 1 июля. /ТАСС/. Два человека скончались от огнестрельных ранений в результате стрельбы в центральной части Торонто. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

По данным полиции, инцидент произошел в субботу вечером на пересечении оживленных улиц Куин и Питер, где расположены бары, рестораны и магазины. Предположительно, стрельбу открыли двое неизвестных, которые позже скрылись с места преступления на автомобиле. В результате три человека - двое мужчин и одна женщина - получили серьезные ранения. Как уточнили в полиции города, один из мужчин скончался в больнице в субботу, второй умер утром в воскресенье.

Личности погибших устанавливаются. Полиция разыскивает преступников, а также выясняет, кто мог быть их целями и не стали ли жертвами случайные прохожие.

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