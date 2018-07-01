Участок трассы М-11 в Новгородской области перекрыли из-за горящего бензовоза

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Возгорание бензовоза на трассе М-11 в Окуловском районе Новгородской области стало причиной перекрытия движения, в результате происшествия пострадавших нет, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МЧС по Новгородской области.

"У бензовоза загорелось колесо, возгорание тушат, движение перекрыто на полосе в сторону Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства, добавив, что по предварительной информации пострадавших нет.

Как уточнили в главке, автомобили на 444 км в районе съезда в Бологое направляются в на трассу М-10.