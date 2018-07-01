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Движение на участке М-11 восстановлено

Происшествия
1 июля, 20:50 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 1, июля. /ТАСС

Движение было приостановлено из-за загоревшегося бензовоза

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Движение на участке трассы М-11 в Новгородской области, которое было приостановлено из-за загоревшегося бензовоза, восстановлено, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе компании "Автодор".

"В 19.50 движение в сторону Петербурга открыто, все в порядке. Бензовоз убрали, потому что по скоростной дороге движение может быть открыто, только когда никаких препятствий на ней нет", - сказал собеседник агентства.

Во время ликвидации происшествия автомобили перенаправлялись на трассу М-10.

ЧП на участке трассы в Окуловском районе Новгородской области произошло в воскресенье в 14:30 мск. По данным МЧС у бензовоза загорелось колесо, огонь охватил три отсека из шести. В тушении огня было задействовано три единицы техники.

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