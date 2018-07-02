Более 200 мигрантов утонули в Средиземном море за три дня

ЖЕНЕВА, 2 июля. /ТАСС/. Более 200 мигрантов, пытавшихся добраться до европейских стран, утонули в Средиземном море с 29 июня по 1 июля. Общее число погибших в море с начала года составляет более 1000 человек, сообщила в воскресенье вечером в Женеве Международная организация по миграции (МОМ).

"В конце этой недели около 204 мигрантов погибли в море у побережья Ливии, - говорится в сообщении. - Таким образом, общее число мигрантов, утонувших в этом году, превысило 1000 человек".

По данным МОМ, в пятницу в результате кораблекрушения погибли 103 человека, в том числе три ребенка. Ее одно кораблекрушение судна с мигрантами произошло в воскресенье, число погибших организация не называет, сообщая только о спасении 41 человека.

За три дня с пятницы по воскресенье ливийская береговая охрана перехватила и вернула в Ливию более 1000 мигрантов, отправившихся в Европу на лодках.

Глава миссии МОМ в Ливии Отман Белбейси заявил о "вызывающем большую тревогу росте смертности в море у побережья Ливии". "Контрабандисты пользуются отчаянным желанием мигрантов отплыть в Европу до того, как вступят в силу более жестокие меры контроля за пересечением Средиземного моря", - пояснил он. "Мигранты, возвращенные береговой охраной в Ливию, не должны автоматически направляться в места заключения, - подчеркнул Белбейси. - Мы глубоко обеспокоены тем, что центры задержания вновь будут переполнены, и условия жизни ухудшатся с притоком новых мигрантов".

Также стало известно, что военно-морской флот Ливии в воскресенье в ходе трех операций у западного побережья страны спас 335 мигрантов. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-секретаря ВМФ страны Айоба Кассема сообщило агентство "Синьхуа".

"Сегодня утром береговая охрана спасла 115 мигрантов из разных африканских стран на резиновой лодке у побережья города Сурман", - рассказал он. Во время второй операции были спасены 105 мигрантов у побережья города Сабрата. Еще 115 мигрантов, в числе которых были женщины и дети, спасли в ходе третьей операции береговой охраной совместно с коммерческим судном у берегов города Хомс. Всем спасенным оказали медицинскую помощь, а затем их передали департаменту нелегальной миграции.

В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число беженцев, которые стремятся любым способом переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. Основным перевалочным пунктом для нелегалов считается Ливия, где до сих пор сохраняется крайне нестабильная политическая обстановка. По данным ливийских властей, на территории страны находятся около 700 тыс. мигрантов.

По данным Международной организации по миграции, число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тыс. человек. Более 3 тыс. мигрантов, выбравших этот маршрут, погибли в пути.