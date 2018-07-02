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СМИ: не менее 20 человек погибли в результате ДТП на юго-западе Танзании

Происшествия
2 июля, 0:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

По данным местной полиции, виновником происшествия стал водитель грузовика с прицепом, въехавший в пассажирский микроавтобус

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ТАСС, 2 июля. Не менее 20 человек погибли, более 40 получили ранения в воскресенье результате ДТП в районе города Мбейя на юго-западе Танзании. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

По данным местной полиции, виновником происшествия стал водитель грузовика с прицепом, въехавший в пассажирский микроавтобус. Потеряв управление, он протаранил еще два таких же микроавтобуса и рухнул в реку. В настоящее время пострадавшим оказывается помощь в районных клиниках.

Ранее близ города Мтвара в Танзании также произошло крупное ДТП, повлекшее гибель пяти человек. Основными причинами частых аварий на дорогах восточноафриканской страны считаются небрежное вождение и плохое качество дорог.

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