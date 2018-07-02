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Свыше 70 лесных пожаров на площади почти 6,6 тыс. га потушили в России за сутки

Происшествия
2 июля, 3:27 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 2, июля. /ТАСС

Наибольшее количество возгораний зарегистрировано в Красноярском крае и в Иркутской области

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ХАБАРОВСК, 2 июля. /ТАСС/. Лесопожарные формирования за минувшие сутки потушили возгорания на землях лесного фонда в регионах России на общей площади почти 6,6 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 1 июля в России лесопожарными силами ликвидировано 74 лесных пожара на площади 6 581 га. На 00:00 мск 2 июля на территории РФ действовало 160 лесных пожаров на площади 36 259 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

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Наибольшее количество пожаров отмечается в Красноярском крае и в Иркутской области, где огнем охвачено около 23 тыс. га и 10,2 тыс. га соответственно. Пожары также действуют в Республике Тыва на площади почти 700 га, в Якутии на 560 га, на Камчатке на 160 га, в Магаданской области на 120 га, в Ханты-Мансийском АО на 79 га. Возгорания на сравнительно небольших площадях зафиксированы в Бурятии, Ростовской области, Пермском крае, Мурманской области.

Несколько очагов зарегистрированы на землях заповедников - свыше 1,4 тыс. га горит в Красноярском крае, 3 га в Республике Тыва, 1 га в Бурятии. Сутками ранее в регионах России действовал 141 контролируемый лесной пожар на площади чуть более 34 тыс. га.

На тушении лесных пожаров работают свыше 3,1 тыс. человек, задействовано 535 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении - 123 воздушных судна. В некоторых регионах на пожарах работают также парашютисты-десантники, всего около 260 человек.

По данным Авиалесоохраны, в минувшие сутки в труднодоступных и отдаленных местностях в регионах России действовало 199 лесных пожаров, пройденная огнем площадь составила около 475,5 тыс. га. Самые сильные возгорания пришлись на Якутию и Красноярский край. Все эти пожары не тушатся, поскольку затраты на их ликвидацию превышают прогнозируемый вред. Возгорания не угрожают поселениям или объектам экономики.

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Тыва Якутия Бурятия Пермский край Камчатский край Иркутская область Красноярский край Мурманская область Ростовская область Магаданская область Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России Ханты-Мансийский автономный округ
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