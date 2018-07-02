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Источник: летевший в Таджикистан самолет вернулся в Москву из-за разгерметизации салона

Происшествия
2 июля, 3:48 дата обновления: 2 июля, 5:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

По предварительным данным, на борту пассажирского Boeing 737-300 находился 141 пассажир

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Tajik Air, летевший из Москвы в Худжанд, экстренно вернулся в Домодедово из-за разгерметизации салона. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На борту самолета произошла разгерметизация. Самолет выработал топливо и произвел посадку в Домодедово", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту находился 141 пассажир.

Согласно онлайн-табло на сайте Домодедово, самолет Boeing 737-300 авиакомпании Tajik Air вылетел в 01:03 мск. По данным портала Flightradar24.com, борт развернулся в районе Рязанской области и полетел обратно в направлении Москвы, после чего начал кружить над юго-востоком Московской области, постепенно смещаясь в северном направлении. Согласно данным портала, самолет вернулся в Домодедово около 04:18 мск.

Командир Boeing принял решение об экстренной посадке в Домодедово.

На карте Flightradar24.com самолет был отмечен красным цветом - так на этом портале обозначаются воздушные суда, на борту которых объявлена чрезвычайная ситуация.

Комментарием Tajik Air ТАСС пока не располагает.

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