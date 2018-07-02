В Кемерове в храме Архангела Михаила произошел пожар

КЕМЕРОВО, 2 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в храме Архангела Михаила в Кемерове, никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Огонь вспыхнул в ночь на понедельник. "Сообщение о пожаре в храме Архангела Михаила поступило в 02:12 местного времени (22:12 мск 1 июля), ликвидирован был в 02:33 местного времени. Обгорела решетка кровли, то есть крыша, по предварительной информации, на площади 80 кв. м, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

К тушению привлекались 34 человека и 10 единиц техники. "Предварительная причина - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования", - отметили в ведомстве.

На сайте храма указано, что он был построен в 2015 году по инициативе Амана Тулеева, являвшегося в то время губернатором региона, на средства его родных, близких и друзей. Церковь возвели в Рудничном районе близ соснового бора в рамках мероприятий, приуроченных к 1000-летию преставления святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси.

Храм высотой 18 м построен из сосновых и кедровых древесных пород в традициях русского деревянного зодчества. Богослужения совершаются еженедельно по выходным дням, начиная с вечера пятницы, и в дни больших церковных праздников.